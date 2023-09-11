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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:26

Под Волгоградом увековечили память погибшего в СВО Алексея Мартынова

В Волгоградской области появилась мемориальная доска в память о погибшем бойце
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба администрации Камышинского района.

Фото: пресс-служба администрации Камышинского района.

Сегодня, 11 сентября, в Волгоградской области на фасаде Госселекционной школы увековечили память погибшего в спецоперации на Украине военнослужащего Алексея Мартынова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, на торжественном открытии мемориальной доски присутствовали родные погибшего, учащиеся школы, жители села.

- Во время похорон я шёл в шеренге с его командиром, - рассказал глава села Александр Гиберт. – И он мне сказал, что мы можем гордиться земляком, который в то время, когда многие профессиональные военные испугались и сменили род деятельности, Лёша не побоялся шагнуть в самое пекло событий.

Добавим, что на фасаде школы ранее появился мемориал, посвященный «афганцу» Сергею Гиберту, которого посмертно наградили орденом Красной Звезды.