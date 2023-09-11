Под Волгоградом прокуратура заставила УК привести в порядок фасад дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Камышинского района заставила управляющую компанию «Лучший город» привести фасад многоэтажного дома в порядок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства Волгоградской области, ранее с жалобой на УК обратился житель дома №20. Он давно добивался ремонта фасада и балкона, которые стали сыпаться. Однако коммунальщики всячески отказывались выполнять работу

- По результатам проверки Камышинской городской прокуратурой в адрес директора управляющей организацией ООО «Лучший город» внесено представление об устранении нарушений законодательства, - уточнили в прокуратуре региона.

Коммунальщики поспешили провести ремонт. Главного инженера наказали на нарушение законодательства.