Под Волгоградом столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие

Под Волгоградом столкнулись автобус и маршрутка Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 11 сентября, на трассе в Волгоградской области столкнулись пассажирские автобус и маршрутка. Пострадала женщина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 07.00 часов 38-летний водитель автобуса «Сетра», ехавшего из Саратова в Махачкалу по трассе Сызрань - Саратов - Волгоград, нарушил дистанцию между едущим впереди транспортом.

- Не выдержал расстояние до впереди движущегося транспортного средства «Мерседес Спринтер» (маршрут «Камышин-Волгоград»). В результате ДТП за медпомощью обратилась 55-летняя пассажирка микроавтобуса, - уточнили в полиции региона.

На месте работают сотрудники ГИБДД, дорогу перекрывать не потребовалось. Водителей прозывают соблюдать ПДД.