Под Волгоградом главу села уволили за утрату доверия

Суд принял решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Главу Моисеевского сельского поселения в Волгоградской области уволили из-за утраты доверия. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, чиновник из Котовского района сдал в аренду своему родственнику муниципальные земли. В ноябре 2022 года бывший глава заключил договор с фермером, который был мужем его дочери, на восемь участков. Он не учел, что тем самым возникает конфликт интересов.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. После чего глава поспешил уволиться по собственному желанию, когда надзорный орган оспорил это решение.

- Предъявлено исковое заявление о признании указанного решения представительного органа незаконным и необходимости изменения оснований досрочного удаления с отставки по собственному желанию на отставку, в связи с утратой доверия, - уточнили в прокуратуре.

Чиновник уволен по закону, решение вступило в силу.