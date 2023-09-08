В Волгограде москвичу дали 8 лет за убийство любимой в съемной квартире

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 сентября Центральный райсуд Волгограда приговорил 39-летнего жителя Москвы к 8 годам тюрьмы за убийство 32-летней сожительницы в арендованной квартире в доме №11 на улице Мира. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина до смерти забил свою жертву.

Это произошло 5 мая текущего года. Фигурант поссорился с женщиной и неоднократно ударил ее по голове. Она потеряла сознание и умерла в больнице. Мужчина пытался скрыться от наказания.

- Осужденный, воспользовавшись мобильным телефоном своего соседа, вызвал бригаду скорой помощи. Медикам он сообщил, что указанная женщина ему не знакома, она постучала к нему в квартиру и попросила о помощи, так как неизвестные избили ее на улице, - уточнили в ведомстве.

Мужчину в итоге раскусили, он во всем сознался. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.