В центре Волгограда москвич из ревности до смерти забил 32-летнюю возлюбленную

СК возбудил дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины в одной из квартир на улице Мира №11 в центре города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, в преступлении подозревается 38-летний житель Московской области.

Как установили следователи, 5 мая текущего года возлюбленные находились в съемной квартире. Между ними случился бытовой конфликт.

- В обеденное время между сожителями на почве ревности произошла ссора, в ходе которой фигурант нанес женщине множественные удары в область головы и лица, от которых она потеряла сознание, - уточнили в региональном следкоме.

Мужчина пытался замести следы. Вызвал скорую с телефона соседей и заявил, что не знает женщину. Якобы она постучалась к нему в двери и просила о помощи. Однако очевидцы рассказали, что пара проживала вместе, между ними постоянно происходили ссоры с применением насилия.

Женщина умерла в больнице от полученных травм.

- В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи СКР ходатайствуют перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.