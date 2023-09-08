Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 11:51

Жильцов сгоревшего общежития в Волгограде расселят в новые квартиры

В Волгограде жильцам аварийного дома дадут 40 новый квартир
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Жильцов ждет новоселье.

Жильцов ждет новоселье.

Фото: Анастасия Осипова

В Волгограде в этом году жильцов сгоревшего в результате ЧП дома №55 на улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе расселят в новые квартиры в 2023 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, здание общежития признали аварийным в 2014-м. До конца года людям готовы предоставить порядка 40 новых квартир в новостройках. Девять семей уже переехали. Остальных ждет новоселье.

Напомним, дом вспыхнул утром 8 сентября. Эвакуировали более 20 человек, одна женщина пострадала.

- Жильцам оказывается необходимая помощь, а также повторно предлагается разместиться в муниципальном манёвренном фонде до переезда в свое новое жилье, - уточнили в администрации.

В новых квартирах будут необходимые плита, сантехника, чистовая отделка. Владельцам комнат в общежитии новое жилье передадут в собственность, а наниматели заключат договора соцнайма.