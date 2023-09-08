В Волгограде прокуратура организовала проверку по пожару в общежитии

На место возгорания выехал районный прокурор ФОТО: пресс-служба прокуратуры Волгоградкой области

В Волгограде прокуратура проводит проверку по факту возникновения пожара в общежитии по адресу дом №55 на улице Кузнецова. Возгорание произошло сегодня, 8 сентября, ранним утром. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

По версии следствия, звонок на пульт диспетчера спасательной службы поступил в 7.40, пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Локализовать пожар удалось в 8.15, а полностью потушить в 11.07.

На время ликвидации огня, из дома эвакуировали 25 местных жителей. Пострадала только 49-летняя волгоградка, которая позже была доставлена в больницу с ожогами конечностей. Жильцам дома предложили временное жилье в маневренном жилом фонде.

Стоит отметить, что загоревшийся дом 1957 года постройки был признан аварийным еще в 2014 году. Расселить жильцов в новые квартиры изначально планировали в декабре 2024 года, но в связи с ухудшением состояния конструкций здания срок расселения перенесен на декабрь 2023 года.

По итогам проверки, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.