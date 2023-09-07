Не выпускаем из рук: губернатор Андрей Бочаров отказался продать остров Сарпинский в Волгограде за 2 миллиарда долларов

На Сарпинском обещают сделать оазис, не отдав его в частные руки Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде решили создать курорт-сказку на островах Голодный и Сарпинский. Власти пообещали, что грандиозный туристический комплекс станет конкурентом лучших мест для отдыха в России. Между тем, губернатор Андрей Бочаров заявил, что остров Сарпинский пытались купить за астрономическую сумму.

- Были предложения о полном финансировании проекта, была компания, готовая вложить не менее двух миллиардов долларов, но с одним условием: «отдайте нам остров». Но нет, такого не будет. Сейчас мы привлекаем инвестиции, но не выпускаем все из рук, - рассказал губернатор во время представления 10-летней программы развития Волгограда 7 сентября.

Андрей Бочаров подчеркнул, что мечта уже начинает реализовываться на Сарпинском. Проект обновления острова является одним из прорывных в стране.

- Там можно сделать оазис, и людям нужен такой объект, - добавил Андрей Бочаров.

Напомним, 5 сентября было подписано трехстороннее соглашение между администрациями региона, Волгограда и ЗАО «Лидер» по созданию историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский-Голодный. Что именно будет построено, еще только обсуждается. По предварительным планам могут появиться зоны для палаточных лагерей, плавучие дома, гольф-клуб, аквапарк, экоферма, объекты с патриотическим уклоном, пляжи, хотя в этом году Роспотребнадзор так и не разрешил купаться в Волге на Сарпинском.