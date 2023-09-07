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НовостиОбщество7 сентября 2023 10:50

В Волгограде за десять лет благоустроят более 400 дворов

Порядка 400 волгоградских дворов приведут в порядок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде благоустроят дворы.

В Волгограде благоустроят дворы.

Фото: Юлия Данильченко

7 сентября на презентации комплексной программы развития Волгограда на ближайшие десять лет мэр города Владимир Марченко пообещал привести в порядок более 400 дворов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, преображение будет комплексное. Благоустроят сами дворы многоэтажных домов, которые войдут в список, а также прилегающую территорию, внутридворовые дороги и тротуары.

Напомним, что сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на площадке ГДЮЦа обсуждает с горожанами развитие региона. В частности, поднимаются такие важные вопросы как расселение аварийных домов, благоустройство общественного пространства, транспорт и другое.