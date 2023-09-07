Приведут в порядок 400 дворов, построят аквапарк в пойме: как изменится Волгоград в ближайшие 10 лет

Власти рассказали волгоградцам о десятилетней программе развития. Фото: пресс-служба АВО.

Облик Волгограда меняется на глазах. За последние годы преобразился центр города-героя, дворы, продвинулся вопрос аварийного жилья. Развитие города-героя и области в ближайшие десять лет - одна из важнейших задач, поставленных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым перед администрацией. 7 сентября в возрожденном ГДЮЦе волгоградцы и сами смогли поучаствовать в обсуждении масштабных планов любимого города и региона в целом.

Андрей Бочаров еще раз напомнил о важной роли самих волгогардцев в создании концепции 10-летней комплексной программы развития Волгограда на период 2024 – 2034 годов.

- Сегодняшнее поколение берет на себя огромную ответственность не только за настоящее, но и будущее: на основе концепции будут приниматься программы, которые предопределят развитие города на десятилетия вперед. Развитие города-героя нельзя рассматривать как развитие только одного муниципального образования. Его нужно рассматривать исключительно в разрезе центра агломерации, - подчеркнул губернатор.

О том, как будет развиваться Волгоград и какие изменения его ждут в ближайшие десять лет, горожанам рассказал мэр Владимир Марченко.

- В нормативное состояние должны быть приведены внутриквартальные дороги, тротуары и дворовые территории. За 10 лет необходимо привести в порядок около 400 дворов, - уточнил глава города-героя.

Всерьез возьмутся за аварийное жилье. А такого немало - порядка 600 многоэтажек площадью порядка 400 тысяч квадратных метров, в которых нет условий для комфортной жизни. Чтобы предоставить людям нормальные квартиры, власти согласовали строительство новых домов,это позволит расселить около 30 тысяч горожан. Однако программу развития современной жилой застройки реализуют с явной перспективой на будущее - власти решили построить сразу более 5 миллионов квадратов нового жилья.

Продолжится преображение внешнего облика Волгограда.

- Подготовлена концепция комплексного благоустройства второй очереди поймы Царицы площадью 43 га с размещением комплекса спортивных и игровых площадок для всех возрастных групп и в первую очередь – молодежи, - уточнил Владимир Марченко.

В пойме появится современный аквапарк, который станет центром отдыха для волгоградских семей. Остальные общественные пространства города-героя также ждет благоустройство. За десятилетие удастся реконструировать порядка 80 парков и скверов во всех районах.

- В их числе - реновация улицы Мира и завершение благоустройства Центральной набережной. В рамках комплексного плана озеленения за 10 лет в городе появятся более 200 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников, - уточнили в мэрии.