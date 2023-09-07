Дизель уже 60 рублей: на волгоградских заправках произошло новое подорожание топлива

В Волгограде продолжается увеличение цен на топливо Фото: Олег ЗОЛОТО

От недели к неделе на заправках Волгограда и области продолжается рост цен на бензин, при этом на некоторых АЗС сохраняется дефицит горючего. С 29 августа по 4 сентября подорожали все виды автомобильного топлива, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

Больше всего за неделю выросла цена у дизельного топлива – на 83 копейки, литр в среднем обходится в 59,95 рубля. На 62 копейки подорожал бензин марки АИ-98, средняя цена за литр поднялась до 65,15 рубля. Ходовое топливо марок АИ-92 и АИ-95 подорожало на 4 копейки. 92-й бензин стоит 50,63 рубля, 95-й – 56,27.

На рост цен на горючее обратил внимание министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с депутатами Госдумы, которое состоялось накануне.

- На рынке ГСМ есть факты существенного увеличения цен на топливо. Совместно с Минэнерго, ФАС и РЖД отрабатываем вопрос, чтобы нормализовать ситуацию, - сообщается в телеграм-канале минсельхоза.

Отметим, в августе в Волгоградской области резко исчез бензин почти со всех заправок. Вернулось топливо не на все АЗС. Кроме того, все лето в регионе не прекращается увеличение цен на горючее.