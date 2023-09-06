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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:23

Волгоградские волонтеры в августе нашли 18 пропавших человек

В Волгоградской области за месяц из 39 пропавших человек нашли лишь 18
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: поисковый отряд ЛИЗА АЛЕРТ,

Фото: поисковый отряд ЛИЗА АЛЕРТ,

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в августе 2023 года смогли найти 18 пропавших жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, в прошлом месяце они получили 39 заявок от родственников потерявшихся людей. Благодаря усилиям неравнодушных поисковиков, удалось помочь половине.

Также волонтеры смогли найти родных еще четырех пропавших волгоградцев. В настоящий момент продолжаются активные поиски восьмерых. Еще одна заявка пока не подтверждена. К сожалению, восемь пропавших жителей погибли.

Добавим, что в июле этого года волгоградские поисковики из 40 пропавших нашли 27 человек. Погибли 3 пропавших.