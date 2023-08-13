Волгоградские поисковики из 40 пропавших нашли 27 человек

Волонтеры помогают в поиске пропавших. Фото: Лиза Алерт/https://vk.com/la_volgograd

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» подвели итоги работы за июль 2023 года. За месяц добровольцам поступило 40 заявок о пропавших жителях. Мужичины и женщины разных возрастов, а также дети пропадают практически каждый день. Чаще всего находятся быстро, но на поиски некоторых уходит немало времени. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, общими усилиями удалось отыскать 27 человек.

Еще трое, к сожалению, погибли. По этим фактам разбираются следственные органы. Также добровольцы помогли отыскать родственников 3 пропавших. Не нашли 6 человек. Еще одна заявка числится как неподтвержденная.

Стать волонтером поискового отряда «Лиза Алерт» может людей желающий. Необходимо позвонить по номеру 8-800-700-54-52 и уточнить информацию.