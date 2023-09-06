Дело осужденного за теракт волгоградского генерала Музраева засекретили

Музраев пытается оспорить приговор. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону

Уголовное дело в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева засекретили. В настоящий момент материалы, а это десятки томов, находятся в Апелляционном военном суде в Московской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, данное дело слушалось в открытом формате, но когда исследовали секретные тома, судебные заседания были закрыты.

Напомним, ранее генерала Михаила Музраева приговорили к 20 годам колонии строгого режима по трем тяжким статьям - теракт, хранение боеприпасов, превышение должностных полномочий. В ходе следствия удалось собрать доказательства того, что бывший глава следкома организовал поджог дома губернатора Волгоградской области в 2016 году.