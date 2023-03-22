Генералу СКР Михаилу Музраеву дали 20 лет колонии строгого режима за теракт

Музраеву вынесли приговор. Фото: пресс-слжуба Южного окружного военного суда.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что генерала СК Михаила Музраева, тогда еще главу волгоградского следкома, одного из самых влиятельных людей в регионе посадят на 20 лет в колонию строго режим за теракт в доме губернатора. Именно такой вердикт 22 марта 2023 года вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства.

- В соответствии с приговором суда Музраев и Зубков признаны виновными и им назначено наказание: Музраеву 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением специального звания генерал-лейтенант юстиции и государственных наград. Зубкову 14 лет в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в Южном окружном военном суде.

ДЕЛО О ПОДЖОГЕ

Михаил Музраев – фигура известная. В 90-е годы он строил блестящую карьеру следователя, получил две медали ордена «За заслуги перед Отечеством». 11 лет был зампрокурора региона, а потом столько же – главой СКР Волгоградской области. Председатель следкома РФ Александр Бастрыкин назначил его своим советником. Влияние генерала было так велико, что его называли «ночным губернатором»…

И хотя в 2019 году Музраев покинул пост главы СК, его арест в июне того же года многих удивил. Но по-настоящему шокировал повод задержания: как оказалось, Музраев организовал покушение на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Вообще к моменту ареста Музраева многие позабыли о том странном поджоге.

16 ноября, 2016 год, элитный поселок Латошинка, где Бочаров арендовал дом для себя и своей семьи. На территорию проникли неизвестные, облили стену и подожгли. Пожара не случилось, огонь потух сам. На следующий день губернатор во время рабочей поездки в Казанский собор лично прокомментировал случившееся:

«Я не буду вмешиваться в расследование, доверяю нашим следственным органам. Уверен, что будут выявлены не только исполнители этого преступления, но и его организаторы».

И несколько лет тишины. Разумеется, дело о поджоге расследовал лично Музраев. На это ушло два года. И он вышел на след криминального авторитета Евгения Ремезова. Тот «держал» центральный рынок и зарабатывал на этом большие деньги. Но Бочаров передал объект в муниципальную собственность, навел там порядок. Бизнесмен решил отомстить высокопоставленному чиновнику. По его же показаниям, он нанял людей, которые пытались сжечь дом губернатора.

На этом, казалось бы, дело закрыто, но спустя пару месяцев в наручниках оказался генерал Музраев.

Как выяснилось, Ремезов «сдал» настоящих заказчиков. Ими оказались Михаил Музраев и еще один волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. Следствие и суды длились четыре года. Оба до последнего отрицали свою причастность к теракту.

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