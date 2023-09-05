В Волгограде парадом пройдут 8500 первокурсников

Парад студенчества пройдет в Волгограде 9 сентября Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В рамках празднования Дня города в Волгограде 9 сентября состоится парад первокурсников. Студенты в футболках с символикой и флагами своих вузов или колледжей пройдут по центральным улицам города. Ожидается, что в параде примут участие 8500 первокурсников, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкомобразования.

Шествие объединит студентов 33 колледжей, техникумов, институтов и университетов Волгограда и области. Парад стартует в 9.00 на площади Павших борцов с возложения цветов к Вечному огню. Затем колонна проследует на нижнюю террасу Центральной набережной, где состоится выступление творческих коллективов.

На организацию концерт в рамках парада первокурсников потратят 470 тысяч рублей, сообщается на портале госзакупок. Плательщиком выступил комитет финансов Волгоградской области. Торги состоялись с единственным поставщиком. Подрядчик почти за полмиллиона рублей должен организовать выступление двух творческих коллективов и двух музыкальных исполнителей, нанять двух ведущих праздника. Также требуется провести онлайн-трансляцию мероприятия, съемку, в том числе с квадрокоптера, нанять режиссерско-постановочную группу. Еще необходимо закупить не менее 100 гвоздик для возложения к Вечному огню, 250 бутылок воды для волонтеров, изготовить более 40 пригласительных для почетных гостей, договориться с дежурством бригады скорой помощи и подготовить не менее 100 футболок с символикой фестиваля «ТриЧетыре».

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