Волгоградцев, выбрасывающих мусор где попало, фотографируют с высоты

Квадрокоптеры помогают ловить волгоградцев, устраивающих свалки мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области за жителями следят при помощи квадрокоптеров. Беспилотники помогают ловить нарушителей природоохранного законодательства – тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей, образуя свалки. Летом инспекторы госэконадзора облкомприроды зафиксировали в регионе 21 нарушение, используя квадрокоптеры, 15 вредителей окружающей среды поймали в Волгограде.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды, больше всего фактов нарушений природоохранного законодательства зафиксировано в Советском районе Волгограда и Городищенском районе региона. Людей, которые образуют свалки, фотографируют с высоты, после чего материалы передают в полицию. Нарушителям грозят серьезные штрафы: физическим лицам – 5 тысяч рублей, юридическим – до 400 тысяч рублей. Если мусор выброшен из машины, то штраф для граждан может составить 30 тысяч рублей, для организации – 100 тысяч рублей, еще и автомобиль заберут.

- На всей территории Волгоградской области продолжается пожароопасный сезон. В жаркую и сухую погоду несанкционированные свалки могут стать причиной возгораний, - добавили в комитете.

В регионе до 23 сентября продлили запрет на посещение лесов.