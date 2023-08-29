В Волгоградской области до конца сентября запретили прогулки по лесам

Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области в сентябре сохранятся ограничения на посещение лесов из-за опасности возникновения ландшафтных пожаров. Запрет продлили до 23 сентября, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный приказ облкомприроды. Волгоградцам и гостям региона запрещено посещать лесные массивы и въезжать в них на машинах, а также проводить работы, не связанные с лесохозяйственной деятельностью.

В Волгоградской области запретили лесные прогулки с 11 июня из-за угрозы пожаров. Ранее ограничения были введены до 2 сентября, однако они были продлены в связи с прогнозом погоды на ближайшие 5 дней – это уточняется в приказе профильного комитета.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены штрафы.

- Категорически запрещено разводить костры на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, сухую растительность, листву и камыш; проводить неконтролируемые отжиги сухой растительности, а также пожароопасные работы; устраивать несанкционированные свалки твердых бытовых и горючих отходов, - напомнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.