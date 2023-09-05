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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:46

В Волгоградской области 6 сентября похолодает до +6 градусов

В Волгоград и область идет сентябрьская похолодание с дождями
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцев ожидает похолодание с дождями

Волгоградцев ожидает похолодание с дождями

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области на нынешней неделе придет похолодание. Местами температура воздуха упадет до +6 градусов. Еще погода принесет дожди.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, днем 5 сентября в районах региона столбики термометров будут показывать +20...+25º, +30º, в Волгограде во вторник +25...+27º. На территории области днем ожидается небольшой дождь.

А в ночь на среду будет похолодание. По области температура воздуха опустится до +12...+17º, при прояснении до +6º, днем будут комфортные +23...+28º при небольшом дожде. В Волгограде 6 сентября также ожидаются осадки, в ночные часы прогнозируется +14...+16º, в дневные +24...+26º.

В выходные ожидается еще более свежая погода, в Волгограде днем будет не теплее +18 градусов.

Тем не менее, по прогнозу синоптиков, нынешний сентябрь будет самым теплым в областном центре за последние 30 лет.