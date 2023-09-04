Волгоградцев ожидает теплый сентябрь Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода в сентябре должна порадовать волгоградцев. В течение месяца в Волгограде ясных дней будет куда больше, чем облачных и дождливых. Кроме того, и температура воздуха ожидается выше, чем за последние несколько десятков лет. Сайт volgograd.kp.ru публикует прогноз погоды на сентябрь 2023 года в Волгограде.

По информации сервиса «Яндекс Погода», среднесуточная температура воздуха за месяц составит +17,4° - это на 1,3° теплее, чем в прошлом году. Более того, нынешний сентябрь будет самым теплым за последние 30 лет. В начале месяца столбики термометров будут показывать днем +21° до +24°, в конце - от +14° до +19°.

Ожидается, что уровень осадков в первый месяц осени будет 29 миллиметров. Сентябрь будет на 39% суше, если сравнивать с прошлым годом.

- Согласно усредненным данным за 10 лет, в сентябре обычно наблюдается около 11 дней с переменной облачностью, 3 дня с длительными осадками и 16 ясных дней, - отметили синоптики.

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