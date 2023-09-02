Мэрия Волгограда опровергла информацию об уходе учителя из класса в школе №33

В мэрии заявили, что педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве. Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде опровергли информацию о том, что в школе №33 в поселке Аэропорт учительница отказалась от класса, в котором учатся дети, не говорящие на русском языке. Появившиеся сообщения не соответствуют действительности, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.

- Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов. По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру, - отметили в городской администрации, подчеркнув, что 1 сентября для всех классов школы №33 прошла торжественная линейка.

Между тем, прокуратура проводит проверку после появившейся в СМИ информации, по которой учитель отсутствовал в классе с учениками, не владеющими русским языком. При наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.