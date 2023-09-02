В Волгограде учительница отказалась от класса с незнающими русский язык детьми

Прокуратура проводит проверку после случившегося в волгоградской школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в День знаний появилась информация об очень необычной ситуации. Якобы учитель отказалась от класса, потому что не нашла общего языка со школьниками. И это не фигура речи. Педагог стала классным руководителем учеников из семей мигрантов. Мальчишки и девчонки не разговаривают на русском языке. Это произошло в школе №33 в поселке Аэропорт Волгограда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Сообщается, что якобы педагог 1 сентября не смогла вести занятия с детьми, для которых русский язык не родной. Она решила отказаться от класса, по всей видимости, устав от того, что школьники ее не понимают. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура региона. Надзорное ведомство проводит проверку после случившегося в школе Дзержинского района Волгограда.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка сведений ряда СМИ о том, что в одном из образовательных учреждений поселка Аэропорт Волгограда отсутствует педагог в классе с учениками, не в полном объеме владеющими русским языком. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили в надзорном ведомстве.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Волгограда. В администрации уверены, что появившаяся информация с отказом учительницы от класса, в котором были дети, не знающие русский язык, не соответствует действительности.

- Распространяемую в СМИ информацию об отсутствии учителя начальных классов в одном из начальных классов в школе №33 не подтверждаем. Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов, - подчеркнули в мэрии.