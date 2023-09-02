В Волгограде МВД опубликовало видео аварии, в которой погибли дети

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко взял на личный контроль проведение доследственной проверки по факту аварии на мосту через Волгу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе волгоградской полиции. В ДТП вечером 1 сентября погибли двое детей.

Для изучение всех обстоятельств происшествия в Среднеахтубинский отдел внутренних дел были направлены полицейские регионального Главка.

Страшная авария произошла вечером в пятницу на мосту через Волгу. Региональный Главк МВД опубликовал страшное видео с моментом ДТП. Renault Sandero буквально начал вилять по дороге и влетел в ограждения.

За рулем иномарки была 37-летняя женщина, которая ехала с тремя своими детьми. 9-летняя дочь и 3-летний сын волгоградки погибли на месте. Водителя с 14-летней девочкой доставили в 25-ю больницу. Выясняются все обстоятельства трагедии.