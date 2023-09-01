Машину занесло на скорости, за рулем была мать: двое детей погибли в ДТП на танцующем мосту в Волгограде

Двое маленьких детей погибли на месте ДТП. Фото: прокуратура Волгоградской области.

Видео страшной аварии, опубликованное сразу после ДТП в Среднеахтубинском районе 1 сентября, сейчас обсуждает весь Волгоград. В семь часов вечера женщина-водитель с восклицательным знаком на заднем стекле автомобиля не справилась с управлением на мосту через Волгу. «Рено Сандеро» врезался в отбойник, двое детей погибли на месте. Обстоятельства ДТП выясняет полиция региона, дело взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что машина едет на большой скорости.

Машина ушла в занос и влетела в отбойник. Кадр с видеорегистратора.

Разрешенная скорость на мосту через Волгу – 90. С какой ехала 36-летняя автолюбительница с тремя детьми в салоне, предстоит определить экспертам. По кадрам понятно, что двигалась она быстрее потока. В какой-то момент машина начала очень сильно вилять на той же большой скорости. Женщина не смогла стабилизировать автомобиль, он врезался в ограждение танцующего моста в районе съезда к хутору Бобры.

ДТП случилось в районе съезда на Бобры. Фото: прокуратура Волгоградской области.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в автокатастрофе погибли 9-летняя дочь и 3-летний сын женщины-водителя. Сама она попала в больницу вместе со своей 14-летней дочерью. Пострадавших увезли в БСМП №25.

На место ДТП выезжала прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Жанна Селютина. Госавтоинспекторы и следователи работали на месте аварии до поздней ночи.