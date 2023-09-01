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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:18

В Волгоградской области 26 тыс. школьников пошли в первый класс в 2023 году

Первого сентября за парты сели 260 тыс. детей в Волгоградской области
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Новый учебный год начнется не только для школьников, но и воспитанников детских садов, студентов и слушателей

Новый учебный год начнется не только для школьников, но и воспитанников детских садов, студентов и слушателей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Первые звонки отзвенели в сотнях школ Волгоградской области. Сегодня, 1 сентября, новый учебный год начался для 260 тысяч детей региона, среди которых 26 тысяч – первоклассники. Такие цифры называет областной комитет образования.

Всего новый учебный год в Волгоградской области начнут более 470 тысяч учащихся школ, воспитанников детсадов, студентов и слушателей.

Стоит отметить, что в первый день осени 2023 года в Ворошиловском районе областного центра и Волжском начали работу школы-тысячники, а в поселке Отрадное городского округа Михайловка открылось учебное заведение на 250 мест.

Кроме того, 1 сентября на территории региона проводится более 200 мероприятий в соцучреждениях и социально ориентированных НКО. В них принимают участие более 11,3 тысячи человек.

Напомним, что в школе №55 Советского района Волгограда в первый класс пошло рекордное количество первоклашек. Здесь за парты сядут 376 детей. Было сформировано 12 первых классов от 1А до 1М,