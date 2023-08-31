Стрелявший в троих людей на юге Волгограда мужчина останется в СИЗО

Суд решил продлить срок ареста нарушителя порядка Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде продлили арест Агарону Тонояну, который в начале лета устроил перестрелку у кафе «Блэк-Лион» в Красноармейском районе. Мужчина открыл огонь по трем мирным волгоградцам, после чего был отправлен в СИЗО до 3 сентября, но теперь суд изменил сроки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, ранения получили трое жителей Светлоярского района региона, двое из которых быстро были отправлены на амбулаторное лечение, один и вовсе отказался от помощи врачей. Однако, по информации объединенной пресс-службы судов, один потерпевший получил не менее 5 выстрелов и находился в больнице в тяжелом состоянии.

Красноармейский районный суд отправил Тонояна под стражу до 3 сентября, однако 28 августа следственный комитет запросил продление срока ареста. Таким образом, мужчина пробудет в следственном изоляторе еще 2 месяца – до 3 ноября 2023 года.

По версии следствия, все произошло вечером 2 июня в Красноармейском районе Волгограда. Находясь рядом с кафе «Блэк-Лион» на улице Вучетича, Агарон Тоноян открыл огонь по трем спокойно идущим по своим делам волгоградцам.