На юге Волгограда в кафе расстреляли троих мужчин

Полиция разыскивает преступника Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне вечером, 2 июня, в Красноармейском районе Волгограда произошла стрельба. ЧП случилось в кафе «Блэк-Лион» на улице Вучетича. Неизвестный мужчина во время конфликта начал стрельбу по трем мужчинам.

Жителей юга Волгограда напугали выстрелы около одиннадцати часов вечера. Они спрашивали друг у друга в социальных сетях, что произошло. «Кто знает, что произошло на 50 лет Октября? Тут всегда суета какая-то», «Мы с подругой вышли с ТЦ после работы, нас мужчина остановил, попросил позвонить в полицию, так как у него огнестрельное ранение. Он рассказал, что с женой праздновали ее др» - написали волгоградцы в соцсетях. Однако вечер в кафе обернулся стрельбой.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, неизвестный применил предмет, схожий с травматическим пистолетом. Были ранены трое. С ранениями различных частей тела в 15-ю больницу госпитализировали 44-летнего, 24-летнего и 18-летнего жителей Светлоярского района Волгоградской области. По информации регионального комитета здравоохранения, двое мужчин после проведенного обследования направлены на амбулаторное лечение, третий отказался от госпитализации.

- Лица, причастные к совершению данного преступления, разыскиваются, - уточнили в полиции.