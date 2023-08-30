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НовостиПроисшествия30 августа 2023 13:28

В Волжском посетитель караоке-клуба «Соловей» до смерти забил мужчину

Под Волгоградом участнику смертельной драки у караоке избрали меру пресечения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд избрал меру пресечения.

Суд избрал меру пресечения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 августа Волжский городской суд избрал меру пресечения 27-летнему участнику смертельной драки у караоке-клуба «Соловей». Трагедия произошла 26 августа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, подозреваемый поругался с 30-летним посетителем заведения.

- В ходе ссоры подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс потерпевшему несколько ударов кулаками и ногой в область головы, от которых последний упал на землю и перестал подавать признаки жизни, - уточнили в облсуде.

Врачи не успели спасти пострадавшего - он умер от полученных травм. Сегодня суд взял фигуранта уголовного дела под арест до 28 октября 2023 года.