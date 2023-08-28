Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2023 11:20

В Волжском драка у караоке-бара обернулась убийством 30-летнего мужчины

В Волгоградской области конфликт у бара закончился трагедией
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском следователи завели уголовное дело на 27-летнего мужчину. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Между ним и 30-летним волжанином ранним утром 26 августа у караоке-бара произошел конфликт, который обернулся трагедией. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, около 5 часов утра у входа в заведение на бульваре Профсоюзов, 9 между мужчинами произошел конфликт, который привел к драке. 27-летний волжанин нанес сопернику не менее трех ударов в голову, от чего тот упал, потеряв сознание.

- 30-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Причиной смерти местного жителя явилась полученная черепно-мозговая травма, - отметили в следкоме.

Следователи проводят комплекс неотложных действий. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.