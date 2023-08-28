В Волжском драка у караоке-бара обернулась убийством 30-летнего мужчины

Следователи завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском следователи завели уголовное дело на 27-летнего мужчину. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Между ним и 30-летним волжанином ранним утром 26 августа у караоке-бара произошел конфликт, который обернулся трагедией. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, около 5 часов утра у входа в заведение на бульваре Профсоюзов, 9 между мужчинами произошел конфликт, который привел к драке. 27-летний волжанин нанес сопернику не менее трех ударов в голову, от чего тот упал, потеряв сознание.

- 30-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Причиной смерти местного жителя явилась полученная черепно-мозговая травма, - отметили в следкоме.

Следователи проводят комплекс неотложных действий. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.