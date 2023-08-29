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НовостиОбщество29 августа 2023 8:24

В Волгограде разваливающийся аварийный дом расселят раньше срока

Суд в Волгограде постановил переселить жильцов аварийного дома в течение 6 месяцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: прокуратура Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

Дом №6 на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе Волгограда несколько лет как буквально разваливается. Бывшее общежитие признали аварийным и опасным для проживания. Однако люди продолжают там жить в ожидании очереди на расселение. После проверки прокуратуры и обращения в суд удалось сократить срок переселения из аварийного жилого дома.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2021 году дом №6 на улице Дегтярева признали аварийным и подлежащим сносу. Тогда же эксперты установили, что здание бывшего общежития угрожает здоровью и жизни людей, которые проживают в нем.

- Согласно муниципальной программе «Жилище» срок расселения данного многоквартирного дома определен в 2026 году, - отметили в прокуратуре.

Хотя жильцы били тревогу и просили о помощи в переселении еще до того, как дом признали аварийным. В 2019 году люди рассказали «Комсомолке», что несколько бывших общежитий на Дегтярева разрушаются: стены рассыпаются, еле держатся оконные рамы, в полах дыры, в подвалах стоит вода. Обрушение основных конструктивных элементов дома №6 подтвердилось при проверке прокуратуры.

- Прокурором Тракторозаводского района Волгограда предъявлен иск в суд о переселении жильцов из дома №6 по улице Дегтярева в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу, - заявили в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил иск. Жильцов аварийного дома должны расселить в ближайшие полгода.