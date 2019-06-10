Жильцы рушащихся общаг на Дегтярева: мы живем как в бомжатнике

Бывшие общежития в Волгограде сегодня переживают худшие времена. Два ярких примера - дома №4а и №6 на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе. Когда-то они были заводскими, образцовыми, теперь же в прямом смысле бесхозные. Стены рушатся, оконные рамы грозят вот-вот вывалиться на улицу. Половицы в коридорах прогибаются под ногами, где-то дыры в полу заложены дверными полотнами, чтобы жильцы не ломали ноги. Стены покрыты копотью и плесенью. Всюду вонь, а в подвале одного из домов постоянно стоит вода. Жильцы устали бороться с системой и боятся, что либо сгорят, либо окажутся под завалами.

ХОТИМ РЕМОНТ

- По документам в нашем доме все отлично, - с горечью смеется Малика Каирова, живущая на Дегтярева, 6. - Но на деле - стены рушатся, в подвале круглый год стоит вода. А когда он заполняется и вода доходит до электросчетчиков, мы горим. В доме постоянная сырость.

На Дегтярева, 6, фасад выглядит получше.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И все это при том, что капитальный ремонт, по словам жильцов, здесь делали всего десять лет назад. Да еще за 30 миллионов рублей. Но хватило их лишь на ремонт семи блоков санузлов из имеющихся десяти. Да и тот уже не виден.

По углам с фасада отлетают кирпичи. Хотя есть и видимость былого ремонта. В подвал ведет огромная дыра в фундаменте. В коридоре на первом этаже стены и потолок в копоти. Зимой здесь был пожар из-за непутевой соседки. Жильцы выпрыгивали из окон - через коридор путь был закрыт из-за жара и густого дыма.

Внутри коридор встречает закопчеными потолками и ощущением полного разгрома.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2013 году из-за уснувшего с сигаретой местного алкаша выгорел четвертый этаж. Сам мужчина погиб, девять человек оказались в больнице, жильцов эвакуировали. Постоянно горит злополучная бывшая общага и из-за замыкания электропроводки. Причина - все та же сырость и вода в подвале.

Полы, стены, потолок, двери - все словно из фильма ужасов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из открытых окон то и дело разносится по округе отборный мат - тех, кому все равно, в каких условиях они живут, здесь половина. Остальные ходят по кругу, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки.

В подвале еще стоит вода, но уже не прибывает. Жильцы сами ее откачали и устранили течи.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сначала мы просто просили управляющую компанию откачать воду и отремонтировать подвал. Писала во все инстанции. И госжилнадзор, и роспотребнадзор констатируют факт, что в подвале стоит вода, что вонь невозможная, что есть клопы, тараканы и крысы, и в воздухе что-то нашли. Но ничего не поменялось. В итоге наши мужики четыре дня сами откачивали воду из подвала. Залезли туда, прочистили канализацию и устранили течь, - рассказывает Малика Каирова. - Вода еще есть, но она уходит под фундамент. Дому срочно нужен капитальный ремонт.

А это вход в подвал.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Молодая мама Алина купила здесь комнату на материнский капитал - ни на что другое не хватило. Больше всего переживает за здоровье своих детей из-за плесени. Ее она вытравливает в своей комнате регулярно, но черная «сыпь» появляется вновь и вновь. А дети всем этим постоянно дышат.

В комнатах у многих приличный ремонт, сплиты, мебель. Вот только рисунок на стене - это вездесущая плесень.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы не платим УК и в фонд капремонта, - говорят жильцы. - У нас нет ни ремонта, ни уборщицы, не дворника. Только мусор исправно вывозят. Мы все делаем на свои деньги. Стараемся своими силами сделать все, что можем. Сами убираем. Собираемся побелить и покрасить в коридорах, на лестнице. Во дворе цветочки посадили. Мы хотим жить нормально.

А это - санузел.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А платежки приходят. За комнату площадью 18,5 метра летом начисляют 3,5 тысячи рублей, в отопительный сезон и вовсе шесть тысяч.

- Мы не просим много, сделайте нам капремонт, приведите в порядок коридор. Мы не хотим отсюда уезжать, - говорит Малика.

«БОЮСЬ ПРОВАЛИТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»

В доме на Дегтярева, 4а, похожая история. Только здесь рушатся стены в торцах здания. На двух этажах из умывальных зияют сквозные дыры на улицу. Да и стены, похоже, только на оконных рамах и держатся. Крыша течет. Уже год жильцы ни за что не платят. В том числе за капремонт. 9 месяцев в доме нет уборки, диспетчера нет, слесаря вызвать проблема. А начисления идут.

Оконные блоки держатся буквально на честном слове.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А это лицевая сторона, выглядит получше. Здесь видны следы былого ремонта.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Я ходила по всем инстанциям, спрашивала, что мне делать. Я за все плачу, я хочу элементарную уборку, чтобы на голову мне не падали кирпичи, чтобы я не вспоминала все молитвы, когда иду купаться, боясь, что провалюсь на первый этаж. Ощущение, что нас хотят заживо похоронить, - делится с «КП-Волгоград» старшая по дому Ольга. Ее семья въехала сюда 13 лет назад, когда в общежитии еще был комендант, и не было такого бардака. - Мне пойти взять кредит и погасить за всех долги или просто закрыть комнату на ключ и уйти?

А это вид изнутри.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 2012 года дом получил статус многоквартирного дома, но, по сути, в нем ничего не изменилось. Он так и остался общежитием, только уже не образцовым. На первом этаже в бывшем красном уголке теперь настоящий бомжатник. Селятся все, кому не лень. Остальным ходить здесь страшно.

Красота в коридоре второго этажа.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы не хотим расселения. Но жить так невозможно, - говорят жильцы. - В комнатах у нас все хорошо, не считая грибка и плесени, которые лезут из коридора.

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ КАПРЕМОНТ ПЕРЕНЕСЛИ НА 2041 ГОД

По данным мэрии Волгограда, эти два дома уже давно на контроле городских властей. В 90-е годы на всех этажах зданий у торцевой стены в этих домах ряд помещений общего пользования был переделан в импровизированные санузлы. Проектом предусмотрены они не были, к тому же был допущен ряд технических ошибок, в том числе не обеспечена необходимая гидроизоляция.

Во многих общежитиях Волгограда похожая история. Значит, кто-то все же вносил эти изменения по единой схеме и наверняка с кем-то согласовывал.

В общей умывальной и душевой плесень вообще расцвела.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Из-за высокой гигроскопичности внешних стен происходило их сквозное намокание. Как следствие в зимний период произошло промерзание и разрушение кирпичной кладки. Проблемы усугубились тем, что управляющая компания долгое время не осуществляла должным образом свои обязанности, в том числе игнорировала предписания жилищной инспекции, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

В 2017 году районная межведомственная комиссия сделала заключение, что дома можно восстановить. Поэтому статуса аварийных они не получили. Но не срослось и с ремонтом.

- По данным органа местного самоуправления муниципального образования общий износ здания дома №4а по улице Дегтярева - 34%, дома №6 - 38%, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта.

Хотя, глядя на разрушения, сложно поверить, что износ этих зданий 1967 года постройки действительно таков.

Изначально проведение капитального ремонта на Дегтярева,4а, планировалось в 2021 году, в доме №6 – в 2026 году. Но взносы жильцы не платят. Сейчас собираемость - 43,56% и 29,78% соответственно. На момент актуализации программы капремонта было 37,26% и 16,75%. Поэтому капитальный ремонт в рушащихся на глазах домах перенесли на 2041 - 2043 годы.

- Для переноса даты капитального ремонта на более ранний срок районная администрация подготовила и направила необходимые документы в профильную комиссию. Однако в соответствии с законодательством в начале 2019 года заявителю было отказано. Причина - требования законодательства о повышении объема платежей на капремонт не менее 95 %, - говорится в официальном ответе городских властей. - Несмотря на это, муниципалитет продолжает прорабатывать вопрос о включении данных домов в программу капремонта на 2020 год. Разработка проектных решений запланирована в текущем году.

Жильцов же смущает тот факт, что немалая доля комнат в их общежитиях принадлежит самому муниципалитету.

Как сообщили «Комсомолке» в фонде капремонта, администрация Волгограда действительно выступила инициатором рассмотрения вопроса о приближении сроков капитального ремонта путем предоставления недостающих средств за счет субсидий муниципального бюджета.

На общей кухне на плите кипит чей-то борщ.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«МЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ»

Оба печально известных дома находятся в управлении одних и тех же людей, но под разными названиями. Дом на Дегтярева, 4а, с февраля 2018 года в ведении ООО «УК «ВОЛГА-КОМСЕРВИС». До этого им управляла ООО «Управляющая компания «ВОЛГА-КОМСЕРВИС», которая также обслуживает дом №6. Причем у второй компании лицензия аннулирована по инициативе Госжилнадзора в судебном порядке.

- Деятельность компании не редко вызывала нарекания со стороны жильцов и надзорных органов. На предписания она должным образом не реагировала, за что систематически привлекалась к административной ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора.

Теперь собственники помещений должны выбрать новую управляющую компанию или иной способ управления домом.

- Мы никому не нужны. Ни одна УК не хочет брать дома в таком состоянии, - говорят жильцы.

Но, начиная с 2019 года, органы местного самоуправления получили право «назначать» управляющие компании.

- На администрацию Тракторозаводского района возложена обязанность своим распорядительным документом определить управляющую организацию в случае, если проведение собрания и открытых конкурсов не приведут к реализации нового способа управления домом, - поясняют в Госжилнадзоре. - Сведения о выборе и реализации нового способа управления либо о заключении договора управления с какой-либо другой управляющей организацией в Инспекцию не поступали.

Вторая УК идет к такому же финалу. Вот только жильцы боятся, что пока в их доме появится новый «хозяин», он уже рухнет.