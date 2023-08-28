В волгоградских школах линейки в День знаний пройдут в обычном режиме

Линейки 1 сентября пройдут в обычном формате Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все образовательные учреждения Волгоградской области готовы к новому учебному году. Об этом было объявлено на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона поставил задачи по обеспечению комплексной безопасности 1 сентября, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации области.

Новый учебный год начнется для 470 тысяч воспитанников детских садов, школьников, студентов. Линейки в школах Волгограда и области в День знаний пройдут в обычном режиме. Сейчас образовательные учреждения завершают подготовку к торжественным мероприятиям. Поэтому губернатор потребовал от всех профильных ведомств и служб обеспечить комплексную безопасность.

- Необходимо обеспечить плановое начало нового учебного года, в том числе проведение традиционных торжественных и праздничных мероприятий в День знаний. Всем заместителям губернатора, руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, главам муниципальных образований — принять личное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, - заявил Андрей Бочаров, который также отметил необходимость принять дополнительные меры комплексной безопасности не только 1 сентября, но и на протяжении всего учебного года.

С 1 сентября в школах регионе ученики 1-4 классов и старшеклассники льготных категорий продолжат получать бесплатное горячее питание.