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НовостиОбщество28 августа 2023 8:57

В волгоградских школах линейки в День знаний пройдут в обычном режиме

Андрей Бочаров распорядился обеспечить безопасность школьников 1 сентября
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Линейки 1 сентября пройдут в обычном формате

Линейки 1 сентября пройдут в обычном формате

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все образовательные учреждения Волгоградской области готовы к новому учебному году. Об этом было объявлено на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона поставил задачи по обеспечению комплексной безопасности 1 сентября, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации области.

Новый учебный год начнется для 470 тысяч воспитанников детских садов, школьников, студентов. Линейки в школах Волгограда и области в День знаний пройдут в обычном режиме. Сейчас образовательные учреждения завершают подготовку к торжественным мероприятиям. Поэтому губернатор потребовал от всех профильных ведомств и служб обеспечить комплексную безопасность.

- Необходимо обеспечить плановое начало нового учебного года, в том числе проведение традиционных торжественных и праздничных мероприятий в День знаний. Всем заместителям губернатора, руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, главам муниципальных образований — принять личное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, - заявил Андрей Бочаров, который также отметил необходимость принять дополнительные меры комплексной безопасности не только 1 сентября, но и на протяжении всего учебного года.

С 1 сентября в школах регионе ученики 1-4 классов и старшеклассники льготных категорий продолжат получать бесплатное горячее питание.