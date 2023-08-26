Легковушка влетела в грузовик на западе Волгограда

Легковушку расплющило от удара. Фото: ГбУЗ КССМП.

Днем 26 августа на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Машину буквально расплющило от удара. В ДТП пострадал водитель легковушки – 76-летний мужчина, его на скорой увезли в больницу, сообщили в ГБУЗ КССМП.

- 76-летний водитель легкового автомобиля был госпитализирован в 25-ю больницу, - рассказали врачи.

Подробности этой аварии станут известны позже, как и смертельного ДТП, что случилось в субботу на трассе в Ленинском районе. В лобовом столкновении погиб мужчина, женщина в тяжелом состоянии, еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась.