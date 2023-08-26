Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 августа 2023 14:41

Мужчина погиб, женщина в реанимации после ДТП на трассе под Волгоградом

В больнице Фишера скончался пострадавший в аварии 37-летний мужчина, женщина в тяжелом состоянии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Один из раненых в ДТП умер в реанимации.

Один из раненых в ДТП умер в реанимации.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Троих пострадавших в жуткой аварии на трассе Средняя Ахтуба – Астрахань в Ленинском районе у поворота на Заплавное 26 августа увезли с места ДТП в больницу имени Фишера в Волжский. Один из них получил легкие ранения, 35-летняя женщина в тяжелом состоянии, 37-летний мужчина скончался, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- 37-летний мужчина, доставленный в крайне тяжелом состоянии не смотря на реанимационные мероприятия скончался. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью, - рассказали в облздраве.

В больнице Фишера медики продолжают бороться за жизнь 35-летней женщины, она сейчас в реанимации, состояние тяжелое. Еще одному пострадавшему в этом ДТП – 34-летнему мужчине - медики оказали помощь в приемном отделении горбольницы. От госпитализации он отказался.

Напомним, субботним днем на трассе столкнулись «четырнадцатая» и «Киа». На видео с места аварии, которое сняли очевидцы, видно, что обе машины разбиты в хлам.