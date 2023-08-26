С места ДТП под Волгоградом 26 августа в больницу увезли троих человек

С места ДТП в больницу увезли троих пострадавших. Фото: Семен ШПАК

Жуткое ДТП случилось днем на трассе Средняя Ахтуба – Астрахань в Ленинском районе. После поворота на Заплавное столкнулись «четырнадцатая» и «Киа». На видео с места аварии, которое сняли очевидцы, видно, что обе машины после лобового столкновения разбиты в хлам. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека. Детей среди них нет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МВД России по Волгоградской области.

- Трое пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение, детей среди них нет, - рассказали в ведомстве.

На месте аварии сейчас работают экипажи ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства лобового ДТП. Информация уточняется.