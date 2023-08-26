Ко Дню города в Камышине завершили благоустройство участка набережной

День города отметят на набережной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ко Дню города в Камышине обновили еще 2,5 гектара набережной. 26 августа прибрежная зона, которую обустроили по нацпроекту «Жильё и городская среда», станет одной из площадок Камышинского арбузного фестиваля, приуроченного к 355-летию города. В программе мероприятий будет много арбузных конкурсов и развлечений, концерты и салюты. сообщили в администрации Волгоградской области.

По данным областного комитета ЖКХ, в 2023-м набережную Камышина облагородили от от КНС № 1 до Бородинского моста. Это уже третий этап благоустройства, в ходе которого сделали дорожки и освещение, автопарковку и пять детских городков. Также появилась универсальная спортплощадка, скейтдром, воркаут и световые композиции. В следующем году благоустройство стартует вдоль берега Волгоградского водохранилища от улицы Советской, 1 до Набережной, 7. Затронет оно еще 1,25 гектара прибрежной зоны.