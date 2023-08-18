Завершит День города 2023 в Камышине гала-концерт и салют на набережной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В программе праздничных мероприятий на День города в Камышине 26 и 27 августа 2023 года – юбилейный. 15-й Камышинский Арбузный фестиваль с карнавалом, обжоркой, гонками, а также два салюта и фейерверка, концерт, хедлайнерами которого станут Денис Клявер из группы «Чай вдвоем» и группа «ВсегДа». Сайт volgograd.kp.ru публикует программу праздника и расписание мероприятий на День города 2023 в Камышине.

В 2023 году девиз арбузного фестиваля в Камышине, приуроченного к 355-летию города: «Богатырским духом дышат Фестиваль, Арбуз, Камышин!». В программе мероприятий 26 и 27 августа 2023 – ярмарка, выставка, красочный «Арбузный карнавал», конкурсы по украшению и нарезке арбузов, конкурс пугал и «Камышинская обжорка». А также «Арбузные малыши», «Карнавальный променад» и «Большие Арбузные гонки».

Программа Арбузного фестиваля и праздничных мероприятий на День города в Камышине 26 августа 2023 года

26 августа 2023 года в Камышине в 10.00 начнется «Арбузный карнавал». Шествие пройдет от музея по набережной к парку «Топольки», где с 10.00 до 21.00 развернется ярмарка, будут работать развлекательные площадки и аттракционы. В 10.40 там встретят Петра I, который в 11.00 откроет Арбузный фестиваль.

В Камышине 26 августа 2023 на Арбузном фестивале в парке Топольки с 11.00 на главной сцене будут выступать артисты и идти конкурсы. Откроет программу фолк-шоу группа «Колядки» из Саратова. Далее в программе праздника на День города 2023 в Камышине конкурс «Арбуз-экспо», с 12.00 до 14.00 –концерт группы «Колядки», ансамбля «Родные напевы» и местных коллективов. Продолжится концерт в парке с 17.00. В 19.00 на сцену выйдет кавер-группа «Дэнс-балалайка», в 20.00 - Оксана Пономарева.

26 августа 2023 года в Камышине на малой сцене у фонтана в парке Топольки в 10.30 встретят Царя Полосатика XV, с 11.00 до 14.00 будут награждать победителей конкурсов, на сцену выйдут юные артисты, в том числе детского цирка. Программу мероприятий в День города продолжит концерт с 17.00 до 20.00.

На сцене «Арбузные гонки» в Камышине 26 августа 2023 с 11.30 начнется арбузная семейная эстафета от «Движения Первых», в 13.00 – концерт группы Stereostep, а в 17.00 программу в День города продолжат большие арбузные гонки, зажигать будет кавер-группа PARTY.FON.

Завершит программу праздника на День города Камышина 26 августа 2023 фейерверк в парке Топольки. Начнется праздничный салют в 21.00.

Программа Арбузного фестиваля и праздничных мероприятий на День города в Камышине 27 августа 2023 года

27 августа 2023 на День города в Камышине программа праздничных мероприятий начнется в 16.00 конкурсом в парке Комсомольцев-добровольцев, с 17 до 19 часов ее продолжит «Карнавальный променад» и концерт. В 19.00 на набережной Волги концерт камышинской группы «Кума», после на сцену выйдут столичные артисты: в 20.00 - группа «ВсегДа», в 21.00 - Денис Клявер. Завершит День города и Арбузный фестиваль в Камышине 27 августа 2023 грандиозный фейерверк. Начнется салют в 22.00.