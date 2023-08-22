Лариса Долина споет в Волгограде на Дне города

Волгоградцев с Днем города поздравит Лариса Долина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стала известна звезда, которая выступит на Дне города в Волгограде. Горожан с праздником во время концерта на Центральной набережной поздравит Лариса Долина. Выступление народной артистки Российской Федерации обойдется в 3 миллиона 367 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Заказчиком выступления стал МУК «Волгоградконцерт». В документах указано, что источником финансирования являются собственные средства учреждения. Лариса Долина вместе со своим музыкальным коллективом должна спеть волгоградцам все свои хиты, выступление продлится не более 90 минут.

«Волгоградконцерт» возьмет на себя организацию авиаперелета или железнодорожного переезда, встречу и проводы звезды, ее проживания в гостинице. От исполнителя требуется своевременно предоставить бытовой и технический райдеры, подготовить репертуар для концерта.

Отметим, День города в Волгограде традиционно отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году городу исполнится 434 года.