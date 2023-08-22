В Волгограде выписывают стюардессу, у которой остановилось сердце в самолете

Стюардесса чувствует себя лучше и готова к выписке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде планируют выписать из больницы 30-летнюю стюардессу, у которой остановилось сердце в самолете Сочи-Москва 21 августа. Девушка прошла лечение в стационаре больницы скорой медицинской помощи №25 и уже сегодня, 22 августа, ее выписывают. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

Напомним, что несчастный случай произошел накануне, 21 августа. Самолет, следовавший по рейсу Сочи-Москва, экстренно сел в Волгограде из-за непредвиденной ситуации на борту. Одна из бортпроводниц на высоте 10 тысяч метров потеряла сознание.

По информации телеграм-канала «Московская телега», на борту среди пассажиров оказался руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он оказал бортпроводнице первую помощь и привел ее в сознание. В аэропорту пострадавшую встретили врачи и оперативно доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. Угрозы жизни врачи не нашли. После обследования стюардессу выписывают.