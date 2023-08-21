В Волгограде обследуют стюардессу, у которой остановилось сердце в самолете

Сейчас жизни стюардессы ничего не угрожает Фото: Александр ГЛУЗ

Спасенная от смерти стюардесса проходит обследование в больнице скорой медицинской помощи №25 в Волгограде. 30-летняя женщина, перенесшая инсульт в самолете, находится в стационарном отделении. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе облздрава.

- Сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет, - прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, что самолету, следовавшему рейсом Сочи-Москва, пришлось совершить экстренную посадку в Волгограде около 10.20. Во время полета у одной из стюардесс случился инсульт. Женщина потеряла сознание, а потом и вовсе остановилось сердце.

По информации телеграм-канала «Московская телега», о несчастном случае на борту пассажирам сообщил капитан корабля по громкой связи - он попросил у пассажиров помощи. К счастью, именно этим рейсом летел руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он смог сделать пострадавшей прямой массаж сердца и запустить его работу в течение 8 минут.

После того, как пострадавшую приняли медики в волгоградском аэропорту, борт вылетел по маршруту в 11.10.