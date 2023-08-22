Сырный фестиваль пройдет 26 августа в Волгоградской области

Более 5 тысяч человек ждут на дегустациях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сырный фестиваль с дегустациями более 60 сортов сыра, конкурсами, ярмаркой, мастер-классами и концертами в программе мероприятий в субботу, 26 августа 2023 года жителей и гостей Волгоградской области приглашают в Елань. Фестиваль «Елань — столица сыра» пройдет в этом году во второй раз и откроется в 13 часов на площади перед РДК «Юбилейный», сообщили в администрации Еланского района.

Свою продукцию на сырном фестивале представят не только волгоградские сыроделы, но и из Тамбовской и Ростовской, Саратовской, Брянской и Московской областей, с Кубани. Накормить вкусным сыром обещают не менее 5,5 тысячи человек. В финале развлекательной программы будет концерт, который проведет артист театра и кино Александр Носик и фейерверк. Начнется салют 26 августа 2023 в Елани в 21.00.

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