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НовостиОбщество21 августа 2023 7:39

С умершим актером НЭТа Сергеем Викторовым простятся 23 августа в Волгограде

Гражданская панихида состоится в центральном фойе театра
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Новый экспериментальный театр

Фото: Новый экспериментальный театр

Стала известна дата прощания с актером волгоградского Нового экспериментального театра Сергеем Викторовым. Похороны пройдут 23 августа в Волгограде. В среду в 11.00 в центральном фойе НЭТа состоится гражданская панихида.

- В 13.00 кортеж проследует на Верхнезареченское кладбище, где в 13.30 намечено отпевание и погребение, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в театре.

Напомним, Сергея Викторова не стало 18 августа. Актеру было 57 лет. Он проработал в труппе НЭТа 28 лет, сыграв более 40 ролей и получив признание у волгоградского зрителя.