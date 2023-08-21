С умершим актером НЭТа Сергеем Викторовым простятся 23 августа в Волгограде

Фото: Новый экспериментальный театр

Стала известна дата прощания с актером волгоградского Нового экспериментального театра Сергеем Викторовым. Похороны пройдут 23 августа в Волгограде. В среду в 11.00 в центральном фойе НЭТа состоится гражданская панихида.

- В 13.00 кортеж проследует на Верхнезареченское кладбище, где в 13.30 намечено отпевание и погребение, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в театре.

Напомним, Сергея Викторова не стало 18 августа. Актеру было 57 лет. Он проработал в труппе НЭТа 28 лет, сыграв более 40 ролей и получив признание у волгоградского зрителя.