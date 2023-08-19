В Волгограде скончался артист НЭТа Сергей Викторов

Фото: Новый экспериментальный театр

Новый экспериментальный театр Волгограда понес невосполнимую потерю. 18 августа скончался актер Сергей Викторов. Ему было 57 лет.

- Бескорыстная преданность своему делу, верность театру, искренность, открытость, честность снискали Сергею Викторову любовь и уважение всего театра. Его уход - большая потеря для всего нашего коллектива, - отметили в НЭТе.

Сергей Викторов окончил Ташкентский государственный институт искусств в 1993 году. В труппе НЭТа он работал с 1995 года. Он сыграл более 40 ролей, став одним из любимых актеров у волгоградского зрителя.

Артист драмы — ведущий мастер сцены был удостоен почетной грамотой Министерства культуры РФ, Почетным знаком лауреата Государственной премии Волгоградской области за роль Капитана Келлера в «Сотворившей чудо», Почетной грамотой комитета культуры Волгоградской области.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Викторова.