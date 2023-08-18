Женщина потеряла мужа и троих детей: в ДТП под Волгоградом разбилась семья из Санкт-Петербурга

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Семья из Санкт-Петербурга разбилась в страшной аварии на трассе в Волгоградской области. На магистрали Р-22 «Каспий» в Михайловском районе в столкновении легковушки и двух фур погибли мужчина и 3 ребенка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с фурой MAN, а затем Volvo. Известно, что в легковом автомобиле ехала семья из Санкт-Петербурга, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Глава семейства, его 14-летний и 4-летний сыновья, а также 11-летняя дочь погибли. 36-летняя супруга была доставлена в Михайловскую ЦРБ, за ее жизнь медики борются в реанимации. Состояние женщины оценивается как тяжелое. Водителям фур госпитализация не потребовалась.

По факту аварии полицейские завели уголовное дело.

- Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Михайловском районе, повлекшем гибель четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, - отметили в прокуратуре.