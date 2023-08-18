Взрослый и 3 ребенка погибли в страшной аварии на трассе в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Поздним вечером 17 августа на трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошла страшная авария. На магистрали Р-22 «Каспий» при столкновении иномарки и двух фур погибли 4 человека, в том числе 3 ребенка.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на 809 километре трассы 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где влетел в большегруз MAN под управлением 54-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило еще на одну фуру Volvo, за рулем котором был 62-летний водитель.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские по факту смертельной аварии завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Были назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства аварии.