В Волгоградской области ночью похолодает до +11 градусов

В Волгограде стоит жара. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области днем стоит тридцатиградусная жара, а вот ночью 17 августа синоптики обещают похолодание до +11 градусов. Правда, низкие температуры будут лишь в отдельных районах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в темное время суток будет в среднем +16...+21 тепла, а днем +26...+31. Осадков не ожидается, ветер максимум 11 метров в секунду.

А вот в пятницу и субботу станет еще жарче - синоптики прогнозируют до +38 градусов пекла. Дождей не будет, да и сильного ветра тоже. Прекрасное время для отдыха на природе или даче. Отметим, что последний месяц лета всегда выдается довольно жарким. Этот год не исключение.

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