В этом году в ДТП в Волгоградской области 10 детей погибли и 224 получили травмы

Брифинг с участием ГАИ. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

14 августа ГАИ Волгоградской области на брифинге озвучила статистику аварий с участием несовершеннолетних. За 7 месяцев 2023 года число таких ДТП увеличилось сразу на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 202 дорожно-транспортных происшествиях 10 детей погибли и 224 получили различной степени тяжести травмы. Чаще всего причинами являются пренебрежение ПДД и автокреслом.

- Остались считанные дни до начала нового учебного года. Уже скоро в город вернутся школьники и студенты. И задача взрослых обеспечить их безопасность по пути в учебные заведения, - обратились к родителям полицейские региона.

Вместе с тем госавтоинспекторы продолжают профилактические мероприятия, направленные на снижение этой печальной статистики.