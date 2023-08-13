13 августа волгоградцев разбудил оглушительный грохот

В Волгограде льет дождь. Фото: Юлия Данильченко

Ранним утром 13 августа жителей нескольких районов Волгограда разбудил оглушительный грохот. Очевидцы в соцсетях поспешили поделиться своими переживаниями.

«В 6 утра так бахнуло!» - написала волгоградка Ольга.

«Я проснулся от сильного шума, который был похож на взрыв», - поделился Дмитрий.

Между тем сообщений от ЧП в экстренные службы не поступало. А в Волгоградской области с ночи бушует непогода - ливни с грозами. Вполне вероятно, горожане слышали раскаты грома, которые были внезапными и пугающими. Добавим, что МЧС предупредило волгоградцев о непогоде.