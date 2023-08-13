МЧС предупредило волгоградцев о ливнях и грозах 13 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 13 августа, в Волгоградской области пройдут сильные ливни с грозами, градом, усугубит погодные условия шквалистый ветер. Не самый лучший день для отдыха на природе. МЧС предупредило жителей о надвигающемся ненастье. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, с утра и до самой ночи в отдельных районах области ожидаются сильные осадки, порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. При этом будет 35-градусная жара.

- При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, травмирование населения, - предупредили спасатели.

Необходимо соблюдать правила безопасности. Лучше держать окна закрытыми во время грозы, машину поставить в гараж или подальше от деревьев. Стоит обходить стороной шаткие конструкции. В случае ЧП звонить по номеру «101».